L'iPhone comme badge de bureau : ça sera long !

Avec iOS 15 l'année dernière, Apple a mis en place la possibilité pour l'application Wallet, renommée Cartes en français pour l'occasion, d'accueillir différents types de clés et de badges : serrures connectées, chambre d'hôtel, bureaux, etc. Depuis, la chaîne hôtelière Hyatt a annoncé la mise en place d'un test dans six de ses établissements américains, dans lesquels les clients peuvent désormais accéder à leur chambre et aux différents équipements de l'hôtel grâce à la puce NFC de leur iPhone ou de leur Apple Watch. Et cette semaine, c'est un loueur de bureaux qui a annoncé une première mondiale : Silverstein Properties, qui gère le bâtiment 7 du World Trade Center de New York, intègre le badge d'accès au bâtiment et à ses différents services à l'app Cartes.Concrètement, cela fonctionne exactement comme Apple Pay : les occupants de ce gratte-ciel sont invités à télécharger l'application de Silverstein, s'identifier, et l'app peut alors générer un badge pour l'application Cartes. Il suffit ensuite d'apposer l'iPhone ou l'Apple Watch sur les lecteurs du bâtiment pour obtenir l'accès, comme avec un badge physique. Côté loueur et employeurs, cela peut permettre d'autoriser l'entrée à des personnes n'ayant encore jamais mis les pieds dans le bâtiment. Les badges physiques existent toujours, mais l'intégration à l'iPhone et l'Apple Watch offre une bien plus grande souplesse lorsqu'il s'agit de bureaux partagés, d'espaces de coworking ou de locations de courte durée.

Image par Silverstein

Le 7 World Trade Center fait office de test pour Silverstein, qui compte étendre ce système à ses 50 000 clients à New York, Philadelphie et Los Angeles dans les prochains mois. Cette intégration est le fruit d'un accord spécifique avec Apple, qui a donné lieu à un communiqué de presse , des déclarations officielles et tout le toutim habituel. C'est exactement le même fonctionnement que pour l'intégration des clés d'hôtel, des cartes bancaires ou des titres de transport : c'est au cas par cas et les négociations restent secrètes. Car ce n'est pas gratuit : Apple prélève toujours sa dîme d'une manière ou d'une autre, et c'est pour cela qu'aucun réseau de transport en commun en France ne propose encore de valider son titre de transport avec la puce NFC de l'iPhone.La question des badges d'accès va donc être épineuse pour Apple. S'il est à peu près envisageable de travailler individuellement avec les banques, les réseaux de transport, les chaînes d'hôtel ou les universités, il est impensable d'aborder le marché des bureaux de la même manière : les acteurs y sont bien plus petits et nombreux. Quelques groupes prestigieux comme Silverstein pourront s'offrir une intégration négociée en direct avec Cupertino, mais on imagine difficilement une PME de quelques employés parvenir à mettre en place le même système au sein de ses locaux.Si Apple veut vraiment faire disparaître les badges d'accès de nos portefeuilles, il va falloir travailler à des solutions impliquant des intermédiaires. Cela peut par exemple être les fabricants de serrures connectées, de badges ou de domotique en général, qui pourront offrir une solution clé en main sous licence aux petites structures, sur le principe du programme MFi et de ses fameux badges « Made for iPhone ». Il faut en tout cas changer deet Apple n'a pour le moment rien mis en place qui va dans ce sens. Cela sera peut-être pour iOS 16 qui doit être présenté à la WWDC en juin prochain... ou plus tard, on ne sait pas. La disparition du portefeuille, ce n'est en tout cas pas pour tout de suite.