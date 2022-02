iPhone résistant à l'eau : rejet de l'action de groupe contre Apple

La résistance à l'eau de l'iPhone ne fera pas l'objet d'une action de groupe à l'encontre d'Apple aux États-Unis, nous apprend Reuters . Un groupe de clients ayant déposé une plainte commune à l'encontre d'Apple a été débouté ce mercredi par un juge fédéral américain, qui a trouvé l'affaire crédible mais a estimé qu'il n'avait pas de preuve sérieuse à avancer pour soutenir son accusation. Les plaignants affirmaient que les campagnes publicitaires d'Apple vantant la résistance à l'eau de l'iPhone étaient

Extrait d'une publicité pour l'iPhone 11 Pro

Apple utilise régulièrement l'argument de la résistance à l'eau dans ses campagnes publicitaires. Le tout premier modèle ayant reçu la certification IP67 a été l'iPhone 7, et on en est depuis l'iPhone XS à la certification IP68 qui promet une résistance à des immersions jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes. Seulement voilà, cette certification n'est donnée qu'à titre indicatif : depuis toujours, Apple précise que. Les tests sont en effet réalisés en laboratoire, dans de l'eau pure et statique, et sur des téléphones neufs : au fil des mois, l'iPhone peut subir des chocs et des tensions sur le châssis qui peuvent réduire l'efficacité des joints. C'est un sujet de tension récurrent entre les clients s'estimant floués et le SAV qui se montre parfois totalement inflexible (contrairement à l'iPhone).