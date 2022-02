Le MacBook Pro 2021 peut réduire sa luminosité quand il a chaud

Apple vient de publier une fiche d'assistance qui nous apprend que le MacBook Pro de 2021 est susceptible de réduire la luminosité de son écran lorsque la température est trop élevée. Si un petit logo triangulaire comportant un point d'exclamation apparaît dans le menu Écran ou dans le Centre de contrôle, cela signifie que l'écran du MacBook Pro est en mode basse consommation, signe que la luminosité maximale de la dalle est réduite pour éviter la surchauffe. Apple explique que cela peut se produire lorsque la température de la pièce est trop élevée et que l'écran a été réglé à un niveau de luminosité élevé pendant une période prolongée.Pour réduire la température du Mac, Apple conseille de réduire la température de la pièce lorsque cela est possible, et à défaut de quitter les applications gourmandes en ressources, cesser d'afficher des contenus HDR ou de faire une pause de 5 à 10 minutes en mettant le Mac en veille. Si le Mac persiste à réduire la luminosité de son écran alors que la température de la pièce est inférieure à 25°C, Apple recommande de contacter son assistance