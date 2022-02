L'inquiétant marché des AirTags silencieux

Apple a mis en place plusieurs garde-fous pour éviter que des personnes mal-intentionnées puissent se servir des AirTags pour suivre des personnes à leur insu. L'iPhone est capable d'émettre une alerte lorsqu'un AirTag inconnu suit son propriétaire d'un peu trop près, et Apple a lancé en décembre une application Android pour permettre la détection de mouchards sur les autres smartphones du marché. Ces fonctionnalités nécessitant de posséder un smartphone, Apple a mis en place une protection supplémentaire : un haut-parleur qui se met automatiquement à biper si le AirTag se déplace alors qu'il n'est pas à proximité de son propriétaire.Ce haut-parleur, des bricoleurs ont trouvé le moyen de le désactiver matériellement et on commence à trouver des AirTags modifiés en vente sur Internet. La vente d'un de ces modèles sur Etsy a particulièrement fait parler d'elle cette semaine lorsque Eva Galperin, directrice de la cybersécurité de l'Electronic Frontier Foundation, a alerté sur l'émergence de ce nouveau marché parallèle. D'abord rapporté par PC Mag , l'affaire s'est vite répandue dans la presse et l'AirTag silencieux a été retiré de la vente. Il était proposé à 77,50 dollars, contre 29 dollars pour un AirTag officiel.Contacté par PC Mag, le vendeur a expliqué que la désactivation du haut-parleur permettait d'éviter les sonneries intempestives lorsque l'AirTag était placé dans une voiture ou rattaché à un vélo ou un animal de compagnie, et que cela permettait également d'éviter d'alerter un éventuel voleur de l'existence du traqueur. Mais comme l'explique Eva Galperin , et c'est bien pour cela qu'Apple présente ses AirTags comme un outil permettant de retrouver des objets perdus et non volés.Neutraliser le haut-parleur d'un AirTag n'a rien de très complexe et cela fait des mois que des tutoriels existent sans que cela ne suscite de polémique particulière. Les AirTags font cependant régulièrement parler d'eux dans des affaires de vol et de harcèlement et c'est une petite musique négative qui pourrait conduire Apple à prendre de nouvelles mesures pour limiter les abus.