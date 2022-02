L'iPhone SE 3, avec induction mais sans MagSafe

La mise à jour de l'iPhone SE attendue pour le printemps ne sera pas l'occasion pour Apple d'ajouter à son châssis les petits aimants de son système de recharge MagSafe, selon les sources du site Macotakara . L'appareil continuera de proposer la recharge sans fil Qi, mais sans l'aimantation et avec une puissance maximale de 7,5 W au lieu de 15 W. L'iPhone SE 3 devrait se contenter de deux évolutions : le passage de la puce Apple A13 à la puce Apple A14 et la prise en charge de la 5G. Le design du nouveau modèle serait strictement identique.Nos confrères japonais ajoutent que la production de l'iPhone SE 3 aurait déjà débuté, tout comme celle de l'iPad Air 5 dont la présentation est également attendue pour le printemps. Apple devrait organiser son premier Apple Event de l'année en mars ou en avril, et la disponibilité de l'iPhone SE de troisième génération est attendue pour avril