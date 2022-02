La période d'essai d'Apple Music réduite à un mois

Depuis son lancement en 2015 , Apple Music a toujours proposé une période d'essai gratuite de trois mois. Apple se montre désormais moins généreuse : la période de gratuité a été ramenée à un mois. Une fois l'essai terminé, l'abonnement passe automatiquement à 9,99 € par mois, comme d'habitude. Apple s'aligne ainsi sur Spotify, mais à la différence qu'il n'existe pas de version gratuite d'Apple Music financée par la publicité — et cela ne devrait jamais arriver Notez que cela n'empêchera pas Apple de continuer mettre en place des offres pour obtenir plus de mois gratuits dans certaines conditions. Cela arrive parfois via Shazam , ou via l'achat de certains produits d'Apple. Depuis septembre dernier, Apple propose six mois de gratuité pour Apple Music avec l'achat d'AirPods, du HomePod mini ou de produits Beats, à condition de n'avoir jamais bénéficié d'une période de gratuité précédemment.