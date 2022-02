Le premier Apple Event de l'année autour du 8 mars ?

C'est le mardi 8 mars ou autour de cette date qu'Apple compterait organiser son premier événement de l'année, selon les sources toujours bien renseignées de Mark Gurman. Sur Bloomberg , le journaliste explique que la date ne serait pas encore définitivement arrêtée : l'événement étant dématérialisé, il n'y a pas les contraintes d'organisation d'un Apple Event physique. Il rappelle les probables nouveautés de cette présentation : l'iPhone SE 3 l'iPad Air 5 et un nouveau Mac qui pourrait être un Mac mini haut de gamme — l'iMac 27" pourrait attendre l'été . L'iPad 10 évoqué par une récente rumeur n'est pas cité par Mark Gurman.

Tim Cook en avril 2021

L'iPhone SE de troisième génération devrait présenter deux nouveautés principales : la puce Apple A14 et un modem 5G. Mark Gurman ajoute une troisième évolution qui n'avait pas été abordée par les rumeurs jusqu'ici : un nouvel appareil photo, sans plus de précisions. Pour l'iPad Air 5, il est question d'un passage à la puce Apple A15, de l'adoption d'un modem 5G sur les modèles cellulaires, de l'intégration d'une caméra frontale ultra grand‑angle de 12 mégapixels avec la fonctionnalité Cadre centré et de la mise en place d'un flash à l'arrière.