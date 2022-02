Un MacBook Pro 13,3'' avec puce Apple M2 prévu en 2022

Apple prévoirait de commercialiser au moins quatre Macs équipés de la puce Apple M2 cette année, selon Mark Gurman dans sa newsletter Power On . Il s'agirait des successeurs des quatre Macs M1 actuels : le MacBook Air, le MacBook Pro 13,3", le Mac mini d'entrée de gamme et l'iMac 24". C'est presque une surprise : avec la suppression annoncée de la Touch Bar du MacBook Pro, le MacBook Air et le MacBook Pro 13,3" seront techniquement plus proches que jamais, d'autant plus qu'Apple préparerait une refonte du MacBook Air sans design biseauté qui aurait pu remplacer les deux modèles.Selon les informations de Mark Gurman, le prochain MacBook Pro 13,3" aurait toujours un écran LCD sans rétroéclairage Mini-LED et sans technologie ProMotion (120 Hz). Voilà qui anéantit les espoirs d'écran Mini-LED sur le MacBook Air... Pour le reste, à part la disparition de la Touch Bar et l'arrivée de la puce Apple M2 qui gagnerait deux coeurs graphiques et offrirait un peu plus de puissance brute, le journaliste de Bloomberg n'apporte pas de nouveaux détails. Il faut dire que si Apple ne s'attaque pas au design, il n'y aura peut-être pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Apple devrait a priori se contenter du statu quo pour la RAM et le stockage. Il peut y avoir des espoirs du côté de la connectique (MagSafe, lecteur de cartes SD et HDMI), de la webcam et du système de micros et haut-parleurs, qui pourraient être des éléments différenciateurs du MacBook Air, mais ce n'est qu'une hypothèse pour l'instant.Pour ce qui est du calendrier, le nouveau MacBook Pro 13,3" pourrait être annoncé en même temps que le MacBook Air avec puce Apple M2. Mark Gurman ne se risque pas à avancer de date mais il précise que cela ne sera pas pour le printemps. Les précédentes rumeurs sur le MacBook Air tablent plutôt sur l'été, préférablement avant la rentrée de septembre pour ne pas rater les achats des étudiants et la traditionnelle offre Back to School. Ce n'est en tout cas pas pour tout de suite. Pour les modèles 14" et 16", l'arrivée de révisions avec les puces Apple M2 Pro et Apple M2 Max n'est pas attendue avant 2023.Si le MacBook Pro avec puce M1 vous fait de l'oeil, n'oubliez pas de faire un petit tour sur notre comparateur de prix : il y a régulièrement des remises sur les modèles de la génération actuelle chez les revendeurs officiels. Apple propose également les versions reconditionnées de ses ordinateurs avec une remise de 15% sur le Refurb Store , les tarifs débutant à 1 229 € au lieu de 1 449 € ; ils ne sont pas disponibles tous les jours mais c'est assez fréquent.