Si Face ID arrive sur Mac, ce sera sur un iMac

Apple aurait bien prévu d'équiper son premier iMac 24" de la technologie de reconnaissance faciale de Face ID, clame Mark Gurman dans sa newsletter Power On . En juillet 2020, plusieurs références à Face ID avaient été dénichées au sein d'une version bêta de macOS 11.0 Big Sur : c'était bien pour l'iMac, mais Apple aurait donc changé d'avis pour se rabattre sur l'intégration de Touch ID au clavier. Le journaliste de Bloomberg ne sait pas ce qui a poussé Apple à abandonner cette prise en charge. L'année dernière, il évoquait un lancement différé . Il se montre aujourd'hui bien plus incertain.Une chose semble sûre en tout cas, Apple n'a pas encore suffisamment miniaturisé cette technologie pour une intégration sur ses ordinateurs portables : les écrans des MacBook Air et MacBook Pro sont bien trop fins pour accueillir les modules nécessaires. Mark Gurman est donc catégorique : si Face ID arrive sur Mac, ce sera d'abord sur un iMac ou un moniteur externe. Quand ?En clair, il ne faut pas s'y attendre pour la refonte de l'iMac 27" prévue cette année