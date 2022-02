Les Apple Stores français retrouvent leurs horaires normaux

Face à l'explosion des cas de Covid-19, Apple avait mis en place des horaires resserrés pour ses boutiques à la fin du mois de décembre, avec des ouvertures plus tardives et des fermetures dès 19h voire 18h dans certains cas. Cela permettait aux Apple Stores de pouvoir continuer à ouvrir malgré un nombre d'employé réduit et des fluctuations imprévisibles d'une semaine à l'autre. Ces horaires spéciaux ne sont désormais plus d'actualité : les Apple Stores retrouvent leurs horaires habituels dès ce lundi 7 février. Vous pouvez consulter les fiches horaires des différentes boutiques sur le site d'Apple

Fiche horaire de l'Apple Store du Marché Saint-Germain, à Paris

Le retour à des horaires normaux ne signifie pas l'arrêt des restrictions, dont la plus importante qui est la prise en rendez-vous obligatoire pour une séance de shopping : il n'est pas encore officiellement possible d'entrer dans un Apple Store sans rendez-vous, même si les employés peuvent faire preuve de souplesse selon la fréquentation du magasin.