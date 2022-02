Mac mini 2022 : le point sur les rumeurs

Le Mac mini avec puce Apple M1 remonte à novembre 2020. Un modèle avec processeur Intel est resté au catalogue en attendant qu'un processeur Apple Silicon plus musclé puisse prendre le relais. Ce processeur existe désormais et il y en a même deux : les puces Apple M1 Pro et M1 Max, qui intègrent les MacBook Pro depuis octobre 2021, doivent permettre au Mac mini d'achever sa transition.On s'attendait à une sortie du Mac mini avec puces Apple M1 Pro et M1 Max à l'automne dernier mais Apple a décidé de prendre son temps. Si on en croit les bruits de couloir, ce serait finalement pour le premier Apple Event de l'année qui est attendu pour le mois de mars . L'occasion de faire un point sur les nouveautés attendues.Pour le Mac mini avec puce Apple M1, Apple avait fait du neuf dans du vieux en reprenant sans changement le châssis des modèles Intel, avec un résultat plein de vide ouvrant la porte à une refonte en bonne et due forme. L'année dernière, le fuiteur Jon Prosser affirmait qu'Apple préparait bien un nouveau design plus fin , avec un dessus en verre ou en Plexiglas et une base métallique vissée sur le dessous, avec deux patins pour suréléver l'ordinateur et faciliter sa ventilation. Les rendus 3D ci-dessous ont été réalisés par Ian Zelbo Pour le reste, Apple ne devrait pas s'éloigner de ce qui a été fait sur le MacBook Pro avec l'intégration des puces Apple M1 Pro et M1 Max et la possibilité d'aller jusqu'à 64 Go de RAM et 8 To de stockage. On pourrait aussi découvrir une connectique plus riche que sur les modèles d'entrée de gamme. Selon Jon Prosser, il y aurait le même connecteur magnétique que l'iMac pour l'alimentation, quatre ports USB 4 (deux de plus que sur les modèles d'entrée de gamme), deux ports USB-A classiques, un connecteur Ethernet et un port HDMI.En terme de tarif, Apple pourrait être tentée de positionner ces nouveaux modèles comme une sorte de "Mac mini Pro". Avec un minimum de 16 Go de RAM (deux fois plus qu'aujourd'hui) et de 512 Go de stockage, on imagine difficilement Apple maintenir le tarif de base à 1 259 € — c'est déjà le tarif du modèle M1 classique si on choisit 16 Go de RAM en option. À moins d'une baisse de prix des modèles M1, il ne serait pas étonnant que le Mac mini M1 Pro aille tutoyer la barre des 1 400 € voire des 1 500 €.Pour ce qui est des modèles M1 qui ont déjà plus d'un an dans les pattes, le passage à la future puce Apple M2 qui devrait offrir des progrès sur les graphismes devrait être différé de quelques mois. C'est encore un peu flou pour l'instant : Apple pourrait donner la priorité au MacBook Air et au MacBook Pro 13,3" , mais on s'attend en tout cas à une sortie dans le courant de l'année, entre l'été et l'automne. Il devient intéressant de patienter si vous n'avez pas déjà craqué, mais l'attente sera encore sans doute de plusieurs longs mois.Si vous décidez de vous lancer sans attendre, n'oubliez pas d'aller faire un tour préalable sur notre comparateur de prix : les modèles M1 standard sont régulièrement en promotion chez les revendeurs. Il arrive également, mais c'est plus rare, que le Mac mini avec puce M1 soit proposé sur le Refurb Store en version reconditionnée avec un rabais de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store classique.