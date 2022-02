MacBook Air : refonte et puce Apple M2 en vue

Le passage du MacBook Air à la puce Apple M1 remonte à novembre 2020 , il y a plus d'un an. La puce Apple M2 est attendue pour cette année 2022 et Apple pourrait profiter de son arrivée pour se lancer dans une refonte du MacBook Air. Les rumeurs au sujet de ce futur modèle ont déjà été nombreuses : on fait le point sur les évolutions probables.

Le MacBook Air avec puce Apple M1

Pour la première édition du MacBook Air avec puce Apple Silicon, Apple s'est contentée de reprendre le châssis de l'ancien modèle, qui avait été pensé pour l'architecture d'Intel. Maintenant que la transplantation a été réussie, Apple devrait s'attaquer au design de son ordinateur portable d'entrée de gamme. Tous les grands noms de la rumeur s'accordent sur ce point. Dès janvier 2021, Mark Gurman évoquait un modèle qui serait plus compact, plus fin et plus léger, avec des marges réduites autour de l'écran. En mai, Jon Prosser dévoilait des rendus faisant état d'une refonte ambitieuse.Si on en croit Jon Prosser, Apple s'inspirerait beaucoup de l'iMac M1 pour son prochain MacBook Air. Le châssis perdrait sa forme biseautée pour devenir parfaitement plat, et le MacBook Air M2 signerait le grand retour des couleurs. La façade de l'écran serait blanche, tout comme le clavier qui accueillerait des touches de fonctions de pleine taille avec un bouton Touch ID circulaire comme sur l'iMac.

Concept par Ian Zelbo

L'analyste Ming-Chi Kuo a confirmé qu'Apple déclinerait bien son MacBook Air M2 en de multiples coloris, et qu'il y aurait bien un design plus angulaire et plus plat qu'aujourd'hui. Il y a deux autres informations importantes : Apple pourrait ajouter de la connectique (Mark Gurman précise toutefois qu'Apple devrait se limiter au port de charge MagSafe), et l'écran pourrait basculer sur la technologie Mini-LED qui permet d'obtenir des noirs parfaits (mais sans les 120 Hz de la technologie ProMotion).La question de l'écran est la seule qui ne fait pas consensus. La technologie Mini-LED est en effet coûteuse et si on en croit les dernières indiscrétions de Mark Gurman, même le prochain MacBook Pro 13,3" n'y aurait pas droit. Si le MacBook Pro M2 se contente d'une dalle LCD classique, il y a de fortes chances que le MacBook Air fasse de même... Même chose pour l'encoche, qu'on imagine difficilement débarquer sur un modèle d'entrée de gamme aussi tôt. On peut en revanche espérer l'arrivée d'une meilleure webcam avec la définition 1080p.

Concept par Ian Zelbo

Pour ce qui est des autres caractéristiques techniques, la puce Apple M2 devrait apporter un gain de puissance brute plutôt modeste mais Mark Gurman affirme qu'il y aurait deux coeurs graphiques supplémentaires , ce qui est toujours bon à prendre. Grâce à une finesse de gravure réduite, la puce Apple M2 pourrait aussi permettre de gagner un peu en autonomie. La quantité de mémoire vive et de stockage fournie par défaut ne devrait pas évoluer.Reste la question du positionnement tarifaire et tout dépendra de certains choix techniques, comme l'adoption ou non d'un écran Mini-LED. Si Apple suit le modèle de l'iPhone, il pourrait être tentant de monter un peu le prix du MacBook Air M2 tout en conservant le MacBook Air M1 à un tarif plus attractif au catalogue. Mais si Apple s'apprête bien à dévoiler un nouveau MacBook Pro 13,3" avec puce M2, c'est plutôt à lui que reviendra la place intermédiaire entre l'entrée de gamme et le coûteux MacBook Pro 14,2". Et sans écran Mini-LED, le MacBook Air M2 pourrait parfaitement rester au même prix que son prédécesseur.Pour ce qui est de la date de sortie, certaines rumeurs plus anciennes tablaient sur un lancement au printemps 2022 mais Apple aurait pris du retard et il est maintenant plutôt question d'une commercialisation au troisième trimestre , durant l'été. Très apprécié des étudiants, le MacBook Air aurait tout à gagner à être disponible avant la rentrée, idéalement pour le lancement de l'offre Back to School en juillet. Ce n'est pas une certitude cependant : il arrive qu'Apple rate sa saison et attende l'automne, comme c'était le cas en 2020. Notez qu'il n'est pas courant qu'un MacBook Air reste deux ans au catalogue : c'est déjà arrivé, en 2015, mais dans un contexte très particulier où le MacBook Air cohabitait avec le MacBook 12" qu'Apple souhaitait mettre en avant.L'ampleur de la refonte à venir n'est pas tout à fait certaine, mais le MacBook Air M2 promet quoi qu'il en soit des évolutions séduisantes. Si vous n'avez pas craqué sur le MacBook Air M1 jusqu'ici, il peut donc être intéressant d'attendre l'arrivée de la future gamme. Ce n'est cependant pas pour tout de suite et le MacBook Air M1 reste une très belle machine (vous pouvez lire notre test à son sujet). Si vous souhaitez investir sans attendre, vous pouvez régulièrement trouver des remises chez les revendeurs officiels et vous pouvez utiliser notre comparateur de prix pour dénicher les meilleures offres en temps réel. Vous pouvez également retrouver régulièrement le MacBook Air M1 en version reconditionnée dès 959 € sur le Refurb Store , la boutique de produits reconditionnés d'Apple qui permet de bénéficier d'un rabais de 15% par rapport au prix du neuf.