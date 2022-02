Le rachat de ARM par Nvidia est officiellement abandonné

C'était il y a un an et demi : en septembre 2020, Nvidia annonçait le rachat à venir de l'entreprise britannique ARM pour 40 milliards de dollars. Comme pour toute transaction internationale de cette envergure, l'acquisition a suscité l'intérêt des régulateurs et certaines entreprises (Qualcomm, Microsoft, Intel et Amazon, toutes clientes d'ARM) se sont même regroupées pour tenter de faire capoter la vente. Les autorités de la concurrence des pays concernés craignaient pour la concurrence et l'innovation, même si Nvidia avait promis que ses concurrents auraient toujours accès aux technologies de ARM. Face aux difficultés rencontrées, les négociations entre Nvidia et Softbank, propriétaire d'ARM, ont fini par échouer. C'est désormais officiel : les deux entreprises ont mis fin à leur accord et Softbank conserve le règlement initial de 1,25 million de dollars.Apple ne s'est jamais exprimée sur cette affaire mais il ne fait aucun doute qu'elle voyait la prise en contrôle d'ARM par Nvidia d'un mauvais oeil. Les technologies développées par ARM, qui sont utilisées sous licence par Apple, sont en effet cruciales pour la conception de ses processeurs de l'entreprise. Softbank prépare désormais une entrée en bourse pour ARM, ce qui est sans doute une bonne nouvelle pour l'indépendance de cette entreprise aussi incontournable que peu connue du grand public.