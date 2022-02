Un MacBook Pro avec puce M2 dès le mois de mars ?

Le premier ordinateur équipé de la puce Apple M2 serait un MacBook Pro et il serait dévoilé dès le mois de mars, clame le site DigiTimes . Selon les sources de la publication taïwanaise, les sous-traitants d'Apple auraient maintenu leur production pendant le Nouvel An chinois pour être dans les temps. Le nouveau MacBook Pro d'entrée de gamme serait pratiquement identique à son prédécesseur, une fois la puce Apple M2 ajoutée et la Touch Bar retirée.Gravée à une finesse de 4 nanomètres par TSMC, contre 5 nanomètres pour la puce Apple M1, la puce Apple M2 permettrait de gagner en efficacité énergétique. Si Mark Gurman prévient qu'il faut s'attendre à une hausse modeste de la puissance brute, ce progrès devrait ainsi s'accompagner de gains en autonomie. La puce Apple M2 se distinguerait en revanche bien sur le front des graphismes avec deux coeurs supplémentaires : il y en aurait dix au lieu de huit sur la puce Apple M1 aujourd'hui.Les allégations de DigiTimes correspondent aux indiscrétions de Mark Gurman, qui précisait ce week-end qu'il ne fallait pas s'attendre à l'intégration d'un écran Mini-LED sur ce futur modèle. Seule inconnue : la connectique qui pourrait s'enrichir (avec l'ajout de MagSafe au minimum) mais sans aucune certitude sur le sujet. Le journaliste de Bloomberg se montrait en revanche beaucoup moins optimiste sur le calendrier, évoquant un lancement plus tardif à l'été voire à l'automne. C'est la très attendue refonte du MacBook Air qui aurait selon lui droit à la primeur de la puce Apple M2 cet été...Sans la Touch Bar, le MacBook Pro M2 pourrait donc avoir encore moins de différences avec le MacBook Air que son prédécesseur, alors même qu'une refonte du MacBook Air avec la même puce Apple M2 serait dans les tuyaux pour les prochains mois. Quelque chose semble échapper aux rumeurs et nous n'avons visiblement pas toutes les pièces du puzzle en main. Le premier Apple Event de l'année est attendu pour le mois de mars et il pourrait nous permettre d'y voir un peu plus clair dans la stratégie d'Apple. En attendant, la rumeur de DigiTimes est à prendre avec le plus grand recul.