Avec Tap to Pay, l'iPhone devient un terminal de paiement aux États-Unis

L'iPhone va devenir un véritable terminal de paiement ! Apple vient d'annoncer l'arrivée prochaine de la fonctionnalité Tap to Pay pour les commerçants américains. Le concept est très simple : au lieu d'utiliser un terminal de paiement dédié, c'est l'iPhone qui prête sa puce NFC pour authentifier la transaction. Sur l'écran de l'iPhone s'affiche la somme à régler et un petit logo NFC pour indiquer au client où apposer son iPhone, son Apple Watch ou sa carte bancaire compatible NFC. Le reste fonctionne comme une transaction sans contact classique.La fonctionnalité Tap to Pay, issue du rachat de la startup Mobeewave il y a deux ans, a été développée en partenariat avec les établissements financiers qui pourront proposer cette option à leurs clients business. C'est Stripe qui sera le premier à proposer la fonctionnalité à ses clients dès ce printemps, avec une intégration à Shopify. Apple annonce que d'autres plateformes de paiement et applications sont prévues plus tard cette année. Les Apple Stores utiliseront également cette fonctionnalité dans les prochains mois.Aujourd'hui, les commerçants doivent faire appel à du matériel supplémentaire, comme le terminal externe de Square, pour accepter des paiements par carte bancaire en sans contact. Avec Tap to Pay, Apple s'attaque frontalement à ce marché, ou propose en tout cas une offre complémentaire très intéressante pour les commerces de petite taille, les vendeurs unipersonnels et autres indépendants. Apple précise qu'il faudra un iPhone XS ou un modèle ultérieur pour la prise en charge de Tap to Pay (on notera au passage que cette fonctionnalité pourrait donner beaucoup d'intérêt à un hypothétique futur modèle d'iPod touch...). Seuls les États-Unis seront concernés par Tap to Pay pour le moment, mais on imagine qu'Apple pense déjà à l'international.