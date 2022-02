Apple TV+ s'offre six nominations aux Oscars 2022

Apple TV+ a reçu six nominations pour les Oscars du cinéma, les plus prestigieuses récompenses cinématographiques américaines, avec des représentants dans des catégories de tout premier plan. Le films'offre trois nominations à lui tout seul : le meilleur film, le meilleur acteur dans un second rôle pour Troy Kotsur et le meilleur scénario adapté pour Siân Heder. Le filmreçoit les trois autres : le meilleur acteur pour Denzel Washington, la meilleure photographie pour Bruno Delbonnel et les meilleurs décors pour Stefan Dechant.

CODA

L'année dernière, le service de streaming d'Apple avait enregistré deux nominations avec le film d'animationet le son du film, mais Apple TV+ était finalement reparti bredouille. Vous pouvez découvrir toutes les nominations et les concurrents d'Apple TV+ sur cette page . La cérémonie des Oscars 2022 se tiendra au théâtre Dolby de Los Angeles le 27 mars prochain.