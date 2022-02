Réalité augmentée : Apple prépare bien un realityOS

Cette fois, il n'y a plus trop de doute possible : Apple prépare bien un système d'exploitation spécifiquement dédié à la réalité augmentée. Il s'appelle realityOS et son nom s'est glissé dans du code open source utilisé par l'App Store, visiblement publié par erreur sur Github. Les portions de code, dénichées par le fouineur en chef Steve Troughton-Smith cette nuit, montrent realityOS aux côtés des autres plateformes de la marque, et nous apprennent l'existence d'un simulateur.Cette mention ne nous apprend rien de spécifique sur les projets d'Apple dans le monde de la réalité augmentée, mais elle nous apporte la preuve qu'une plateforme complète est bien en préparation. Dès 2017, le journaliste Mark Gurman évoquait des travaux sur un, surnomméen interne, ce qui correspond plutôt bien à cette découverte.Selon les diverses indiscrétions dont nous disposons, Apple aurait souhaité lancer son casque de réalité mixte dès la fin de cette année 2022 après une présentation à la WWDC de juin, mais quelques difficultés matérielles pourraient repousser la commercialisation au début d'année 2023. Il est question d'un modèle très haut de gamme avec deux écrans 4K, un processeur de la trempe de la puce Apple M1 et de multiples capteurs, dont le tarif pourrait largement dépasser la barre des 2 000 dollars.