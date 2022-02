Un bug d'iOS 15 réactivait le programme d'écoutes de Siri

Mais pourquoi donc iOS 15.4 et tvOS 15.4, actuellement en version bêta, affichent après leur installation le panneau d'activation du programme d'amélioration de Siri aux utilisateurs qui ont pourtant fait leur choix il y a bien longtemps ? La réponse n'est pas bien reluisante et elle a été donnée par Apple à ZDnet : il a été déterminé qu'un vilain bug d'iOS 15 et tvOS 15 pouvait réactiver ce réglage après le refus des utilisateurs de participer au programme.Apple a donc reçu des écoutes qui auraient dû rester privées. Le fabricant affirme avoir supprimé les écoutes concernées et désactivé par prévention le réglage pourd'utilisateurs avec iOS 15.2 (et tvOS 15.2) en décembre. Apple précise que le bug a été corrigé avec la version 15.2, mais c'est seulement avec la version 15.4 qu'Apple propose à nouveau la participation à programme qui permet à Apple de recevoir des extraits audio des commandes de Siri pour améliorer les réponses de son assistant vocal.Particulièrement sensible, le programme d'écoutes de Siri a été au coeur d'un scandale conduisant à sa suspension en 2019 . La participation au programme était alors automatique et ne pouvait pas être désactivée, alors que les écoutes étaient confiées à des sous-traitants... Apple a depuis rectifié le tir : la participation se fait désormais sur la base du volontariat et seuls des employés d'Apple peuvent accéder aux échantillons audio. Le réglage se trouve dans Réglages > Confidentialité > Analyse et améliorations > Améliorer Siri et Dictée.