Apple Classical, l'app de musique classique d'Apple

L'application de musique classique d'Apple se nommera Apple Classical. C'est la dernière version bêta d'Apple Music pour Android qui a révélé l'information, repérée par 9To5Google . Suite au rachat du service de streaming Primephonic l'année dernière, Apple avait annoncé le développement d'une application spécifiquement dédiée à la musique classique, avec un soin tout particulier apporté aux critères de classement (compositeur, répertoire, etc.). La sortie est prévue pour 2022 et il n'est donc pas étonnant que l'on commence à trouver des traces de cette nouveauté à venir.Les bouts de code repérés par 9To5Google nous apprennent que la musique classique sera toujours accessible depuis l'application généraliste d'Apple Music, mais que les utilisateurs auront le choix d'ouvrir le morceau dans Apple Classical pour une expérience plus complète. Notez qu'il est tout à fait possible, comme pour de nombreux autres services de la marque, qu'Apple choisisse de traduire le nom de son application. Dans cette éventualité, elle se nommerait sans doute Apple Classique en français.