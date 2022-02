Safari est-il devenu le nouvel Internet Explorer ?

Bugs de longue date non résolus, fonctionnalités manquantes, outils non pris en charge... Safari et le moteur de rendu WebKit en prennent pour leur grade ces derniers temps sur les réseaux sociaux et les forums spécialisés. L'équipe en charge du développement du navigateur d'Apple semble prendre assez mal les comparaisons visiblement récurrentes à Internet Explorer, le défunt navigateur de Microsoft qui était célèbre pour son retard sur la concurrence.Jen Simmons, une « évangéliste Apple » qui travaille dans l'équipe Web Developer Experience de Safari, est donc montée au créneau sur Twitter :C'est un appel aux contributions au sens large :Pour les bugs, Jen Simmons partage également l'adresse bugs.webkit.org qui permet de créer un ticket en bonne et due forme.Le message de Jen Simmons a été plutôt bien reçu par les développeurs, qui ont été nombreux à réagir avec de diverses demandes. L'équipe en charge du développement de Safari s'était déjà attirée les foudres des développeurs l'année dernière en tentant de modifier drastiquement l'interface des onglets du navigateur d'Apple. Elle a aussi montré sa capacité d'écoute, finissant par abandonner son idée de fusionner la barre d'adresse et les onglets , qui est finalement optionnelle avec macOS Monterey.