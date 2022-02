Foxconn entrevoit la fin de la pénurie de composants

La pénurie de composants que subit l'ensemble de l'industrie high-tech depuis deux ans commence à montrer des signes de résorption. C'est Foxconn, géant chinois qui assemble de nombreux produits d'Apple, qui l'affirme dans les colonnes de Bloomberg : le sous-traitant affirme rencontrer unepour la fourniture de composants pour ce premier trimestre, et il anticipe un apaisement global pour le deuxième trimestre. Pour le consommateur final, cela promet une amélioration dans les délais de disponibilité des produits high-tech et moins de tension sur les prix, ce qui peut se traduire par des offres promotionnelles plus fréquentes et intéressantes.

Un iPhone 12 en cours d'assemblage — Image Apple

Si Foxconn se veut encourageant, ce n'est pas le cas de tous les fabricants. TSMC, qui grave les processeurs ARM d'Apple, a déjà prévenu que le retour à la normale attendrait sans doute 2023 . Ces derniers temps, Apple a dû prioriser certains de ses produits en privilégiant notamment la production d'iPhone à celle des iPad, ce qui a causé d'importantes pénuries sur certains modèles comme l'iPad mini. Bien qu'Apple enchaîne les records de vente dans ce contexte de crise sanitaire et de télétravail, tous les voyants ne sont pas au vert et il y a plusieurs mois de décalage entre la commande des composants d'un produit et son arrivée sur un étalage : les prochains mois vont continuer à être très tendus.