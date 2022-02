AirTags : Apple annonce de nouveaux garde-fous

Malgré les divers garde-fous mis en place par Apple, il arrive que les AirTags soient utilisés par des personnes malveillantes pour tracer leurs victimes, qu'il s'agisse de vol ou de harcèlement. Alors que des bricoleurs sont parvenus à désactiver le haut-parleur des AirTags qui se met automatiquement à biper lorsque le traqueur se déplace alors qu'il n'est pas à proximité de son propriétaire et que certains modèles modifiés sont vendus sur Internet , Apple vient d'annoncer de nouvelles mesures pour contrer les usages détournés des AirTags.Apple rappelle que les AirTags ont été conçus. Un nouveau panneau va être mis en place à la configuration d'un AirTag pour rappeler que l'utiliser pour traquer des personnes à leur insu est considéré comme un crime dans de nombreux pays, que l'AirTag est conçu pour avertir les victimes de sa présence et surtout que la police peut demander à Apple l'identité de son propriétaire. Apple confirme répondre aux sollicitations des autorités dans les affaires impliquant des AirTags.Apple a étoffé la procédure à suivre en cas de découverte d'un AirTag inconnu (pas encore en français ). Les alertes émises par le réseau Localiser vont également être plus précises : l'alerte « Accessoire inconnu détecté » qui pouvait s'afficher pour des AirPods va être modifiée pour indiquer qu'il s'agit d'écouteurs.Dans une future mise à jour qui sera disponible plus tard cette année, Apple va permettre d'utiliser la localisation précise (via l'Ultra-Wideband) pour les AirTags inconnus. Cette fonctionnalité est pour le moment réservée aux AirTags dont on est propriétaire. Lorsqu'un AirTag émet un son, les iPhone aux alentours afficheront aussi une alerte offrant la possibilité d'émettre à nouveau un son ou d'utiliser la localisation précise pour le retrouver, ce qui sera pratique pour les AirTags dont le haut-parleur a été désactivé. Apple va aussi repenser son algorithme pour alerter les utilisateurs plus tôt lorsqu'un accessoire inconnu se déplace à leurs côtés. Enfin, Apple va modifier le son émis par les AirTags pour qu'il puisse plus facilement être entendu.