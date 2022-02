The Sky is Everywhere, un nouveau film sur Apple TV+

Un nouveau film fait son apparition sur le service de streaming d'Apple ce vendredi, à quelques jours de la Saint Valentin :, ouen français, qui raconte l'histoire d'une étudiante timide qui se rapproche de deux hommes suites à la suite de la mort de sa sœur plus extravertie : le petit ami de sa soeur et un nouvel arrivant qui lui offre espoir. Issue du partenariat d'Apple avec le studio A24, cette production est réalisée par Josephine Decker à partir d'un scénario adapté du roman éponyme de Jandy Nelson. Au casting, on retrouve Grace Kaufman, Cherry Jones, Havana Rose Liu, Pico Alexander, Jacques Colimon, Julia Schlaeper ou encore Jason Segel.Aujourd'hui est également lancé sur Apple TV+ le film d'animation, nomméen français. La semaine prochaine sortiront les premiers épisodes de la sérieavec Adam Scott et Patricia Arquette, et il faudra attendre le 18 mars pour la sérieavec Jared Leto et Anne Hathaway.