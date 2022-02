Contamination chez Kioxia : le prix des SSD en hausse ?

C'est une petite catastrophe industrielle qui pourrait avoir des conséquences sur l'ensemble de l'industrie high-tech : Western Digital vient d'annoncer une contamination ayant entraîné la perte de millions de puces NAND totalisant 6,5 exaoctets de données, soit 6,5 millions de téraoctets. Survenue dans deux usines japonaises exploitées dans le cadre d'une co-entreprise avec Kioxia (anciennement Toshiba), cette perte va tendre le marché dans les prochaines semaines et les analystes de TrendForce estiment entre 5% et 10% la hausse de prix que cela devrait entraîner durant le second trimestre.Apple est client de Kioxia et on retrouve ses modules de NAND aussi bien sur le Mac que sur l'iPhone et l'iPad. Cet incident n'aura pas d'impact immédiat sur le prix des produits d'Apple, qui négocie ses tarifs avec de nombreux mois d'avance, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les futurs contrats.