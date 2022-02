Apple augmente ses salaires... aux États-Unis

Apple a beaucoup profité de la crise sanitaire : entre les confinements successifs et la hausse du télétravail, la demande d'équipement à explosé et les ventes de l'entreprise ont battu records sur records . Dans les Apple Stores américains, les employés d'Apple ont parfois été mis à rude épreuve, et ils se sont parfois plaint de leurs conditions de travail. Ils doivent maintenant faire face à une inflation inédite depuis plusieurs décennies. Face à cette situation, Apple a annoncé une augmentation des salaires aux États-Unis, nous apprend Bloomberg De nombreux employés des Apple Stores, de la vente à la réparation de produits, seraient concernés avec des hausses allant de 2% à 10% selon les postes et l'ancienneté. Avec cette hausse, Apple voudrait notamment donner un coup de pouce aux anciens employés, alors que la grille de salaires aurait été revalorisée dans un contexte plus tendu du marché de l'emploi. Apple n'a — pour le moment ? — pas annoncé de mesure similaire en Europe.