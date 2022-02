L'iMac 27'' M1 Pro pourrait être lancé en juin

Si les rumeurs le voyaient initialement plutôt sortir au printemps, l'analyste Ross Young prévient depuis quelques semaines qu'il faudra peut-être attendre l'été avant de pouvoir mettre la main sur la refonte de l'iMac 27". Hier, Apple a enregistré de nouveaux Macs auprès de l'EEC, dont deux ordinateurs de bureau, ce qui inclut probablement le Mac mini et l'iMac avec puce M1 Pro. Rebondissant sur l'information, Ross Young affirme désormais que le lancement pourrait avoir lieu en juin. Voilà qui nous mène à la WWDC... sauf si Apple présente le nouvel iMac dès son événement de printemps mais avec une très longue attente, ce qui est moins probable mais s'est déjà vu.

L'iMac M1

Pour ce nouvel iMac 27", on s'attend bien évidemment à un design se rapprochant de celui des modèles 24" mais avec une épaisseur accrue et des coloris plus sobres (et une façade noire ?). Côté fiche technique, Apple devrait dérouler ce qu'il est possible de faire avec les puces M1 Pro et M1 Max avec un minimum de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage (jusqu'à 64 Go et 8 To), une connectique plus riche (un lecteur de cartes SD ?), ainsi qu'un écran Mini-LED avec la technologie ProMotion pour la gestion des 120 Hz. Ross Young précise que la dalle utilisée par Apple aurait environ 4 000 Mini-LEDs réparties sur 1 000 zones de rétroéclairage. C'est moins précis que sur le MacBook Pro 16", qui comporte plus de 10 000 Mini-LEDs réparties sur environ 2 500 zones de rétroéclairage, sur une dalle bien plus petite.