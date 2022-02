L'iPhone 6 Plus est maintenant obsolète

Avec un peu de retard sur la date attendue , l'iPhone 6 Plus vient de rejoindre la liste des produits anciens d'Apple . Il est désormais considéré comme « vintage », ce qui arrive aux produits dont la commercialisation a cessé il y a plus de cinq ans. Cela signifie qu'il sera toujours possible d'obtenir une réparation, mais à la condition que les pièces détachées soient encore disponibles. Or, Apple arrête de fournir les pièces en question aux Apple Stores ainsi qu'à son réseau de réparateurs : les stocks vont petit à petit s'épuiser.

L'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus

Il est globalement déconseillé d'investir dans des réparations sur des produits aussi anciens, mais certaines interventions comme un changement de batterie peuvent permettre de repousser l'inévitable pour un coût minime ; de telles opérations seront bien sûr toujours possibles en dehors du réseau officiel d'Apple, la plupart du temps avec l'avantage d'une tarification plus clémente. Notez que si l'iPhone 6 Plus est désormais obsolète, ce n'est pas le cas de l'iPhone 6 classique qui est resté en vente deux ans de plus que l'iPhone 6 Plus dans certains pays. Sorti en septembre 2014, l'iPhone 6 Plus est sorti du catalogue deux ans plus tard.