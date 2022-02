La Touch Bar maintenue sur le MacBook Pro 13,3'' M2 ?

C'est bien dès le mois prochain qu'Apple lèverait le voile sur sa seconde génération d'ordinateurs avec l'architecture Apple Silicon. La puce Apple M2 équiperait d'abord un nouveau MacBook Pro 13,3", selon une source du site MacRumors qui s'est déjà illustrée sur les modèles M1 Pro l'année dernière. Pour ce qui est de l'écran, il n'y aurait aucun changement : pas de Mini-LED, pas de technologie ProMotion et pas d'encoche. Le design serait également identique, ou presque, à celui du modèle actuel. Apple irait même jusqu'à conserver la Touch Bar qui a pourtant disparu des modèles 14" et 16". Sur ce point, cette nouvelle rumeur contredit les informations du généralement bien renseigné Mark Gurman, qui table pour sa part sur un retour des touches de fonction traditionnelles.À moins qu'Apple ait un stock de Touch Bar à écouler, on ne sait comment interpréter ce nouveau bruit de couloir : maintenant que les modèles haut de gamme accueillent de nouveau des touches de fonction, la Touch Bar est sur une voie de garage et les développeurs vont petit à petit l'abandonner. Le MacBook Pro 13,3" ne veut pas mourir et Apple semble à court d'idées pour trouver un modèle capable d'assurer un prix intermédiaire entre le MacBook Air et le MacBook Pro 14"...À moins d'une plantade générale des rumeurs, nous serons en tout cas fixés le mois prochain sur le sort de ce modèle, a priori sans pouvoir découvrir dans le même temps la tant attendue refonte du MacBook Air qui serait plutôt prévue pour l'été. Il y aura en tout cas un nouvel ordinateur portable bientôt, Apple en ayant enregistré un auprès de l'EEC pas plus tard que cette semaine.