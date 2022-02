Le pass vaccinal intégré à Cartes et Santé avec iOS 15.4

iOS 15.4 va apporter la possibilité d'ajouter son dossier de vaccination dans l'application Santé et de créer facilement une carte comprenant le QR code européen, le nom de l'utilisateur et la date des doses sur l'application Cartes (anciennement Wallet). Apple avait commencé à mettre en place cette nouveauté dans la première version bêta d'iOS 15.4 à la fin du mois de janvier, mais elle n'était pas pleinement fonctionnelle. C'est le cas avec la troisième version bêta d'iOS 15.4 parue hier soir. La marche à suivre est extrêmement simple : il suffit de scanner le QR code avec l'appareil photo de l'iPhone, automatiquement reconnu comme certificat de vaccination, et de cliquer sur « Ajouter à Cartes et Santé ».À partir de là, le dossier de vaccination peut être consulté dans le dossier médical de l'application Santé, et le bouton « Afficher dans Cartes » permet d'obtenir un récapitulatif avec le QR Code utilisé dans le cadre du pass vaccinal directement au sein de l'application Cartes, qui a l'avantage d'être directement accessible depuis l'écran verrouillé du téléphone (en appuyant deux fois sur le bouton d'allumage).Cette nouveauté ne sera pas la seule d'iOS 15.4, qui apporte également la possibilité de déverrouiller Face ID avec un masque , l'ajout de nouveaux emojis , la prise en charge de la fonctionnalité ProMotion sur toutes les apps sur l'iPhone 13 Pro, la mise en place de réglages pour les domaines personnalisés d'iCloud+, la prise en charge des déclencheurs adaptatifs des manettes DualSense de Sony ou encore la possibilité de télécharger des mises à jour en utilisant le réseau cellulaire . La disponibilité de cette mise à jour pour le grand public est attendue au début du mois de mars.