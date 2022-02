Apple Music : l'audio spatial rencontrerait un franc succès

Disponible sur Apple Music depuis juin dernier , l'audio spatial rencontrerait un franc succès. Dans un entretien avec Billboard , Apple explique que le catalogue disponible a été multiplié par sept depuis l'arrivée des premiers morceaux et qu'environ 42% des chansons du Top 100 américain sont disponibles en audio spatial. Plus de la moitié des utilisateurs d'Apple Music aurait déjà testé ce nouveau format, connu sous la marque Dolby Atmos, et la sortie d'albums dans en audio spatial boosterait les écoutes. Apple donne l'exemple de l'albumde The Weeknd, dont les écoutes ont grimpé de 20% pendant huit semaines suite à sa réédition en audio spatial.L'audio spatial deviendrait un réel argument commercial pour Apple Music et la réédition d'albums existants serait une intéressante opportunité de promotion pour les artistes. Lorsque la chansondes Beatles a été éditée en audio spatial, le nombre de premières écoutes aurait monté de 50% et 40% de ces utilisateurs auraient ensuite écouté d'autres chansons du groupe.Oliver Schusser, Vice-Président en charge d'Apple Music et Beats chez Apple, affirme que l'audio spatial est la priorité d'Apple. Grâce au grand nombre de produits compatibles, ce qui inclut notamment les AirPods, plus de la moitié des utilisateurs d'Apple Music écouterait déjà des titres en Dolby AtmosOliver Schusser explique que la concurrence s'est trop focalisée sur la haute définition alors que, contrairement à l'audio spatial. Pour Apple, le format Lossless serait réservé à une clientèle de niche, en tout cas pour le moment :. Il se murmure qu'Apple travaillerait sur une solution alternative pour rendre les futurs AirPods Pro 2 compatibles avec le format Lossless...