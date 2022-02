L'iPhone pourra remplacer la carte Navigo en 2023 !

Le passe Navigo sur l'iPhone et l'Apple Watch, ce sera pour 2023 ! L'information a été officiellement confirmée aujourd'hui au Parisien par Laurent Probst, directeur général d'Île-de-France Mobilités. Aujourd'hui, il est possible de recharger son passe Navigo depuis l'iPhone mais pas de le valider dans les transports parisiens. Il aura fallu plus de quatre ans de négociations pour que ce projet soit enfin signé. Il y aura une phase de test en 2022 et l'ouverture à l'ensemble du public est prévue pour l'année prochaine :Le Parisien précise que le contrat conclu entre Île-de-France Mobilités et Apple porte sur une durée de cinq ans avec une enveloppe de 5 millions d'euros, un budget qui serait équivalent à celui mis en place pour Android et Samsung. Le passe Navigo et les différents titres de transports d'Île-de-France Mobilités et Comutitres, y compris le ticket t+, apparaîtront donc dans l'application Cartes (anciennement Wallet) parmi les autres badges et cartes bancaires dans le courant de l'année prochaine, avec une validation via NFC et la prise en charge du mode express pour éviter l'authentification de Touch ID ou Face ID. Ce sera une première pour un réseau de transport en France.