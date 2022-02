Safari n'enregistrera plus de mot de passe sans nom d'utilisateur

Safari va améliorer sa gestion des mots de passe. Dans les dernières versions bêtas d'iOS 15.4 et macOS 12.3, le navigateur d'Apple demande à l'utilisateur de spécifier son nom d'utilisateur lorsqu'il enregistre un mot de passe qui n'est pas associé à un identifiant particulier. Aujourd'hui, Safari est parfaitement capable d'enregistrer un mot de passe associé à un site web mais qui n'est pas relié à un nom d'utilisateur, ce qui peut poser problème pour s'identifier à nouveau. En cas de doute lorsque la structure du formulaire utilisé n'est pas claire, les prochaines versions de Safari vont donc demander à l'utilisateur de préciser l'identifiant souhaité, a confirmé Ricky Mondello qui travaille sur cette fonctionnalité chez Apple.C'est une petite évolution qui va ravir certains utilisateurs, notamment ceux qui utilisent la fonction de génération de mots de passe forts. iOS 15.4 et macOS 12.3 vont également apporter au trousseau la possibilité d'adjoindre des notes aux mots de passe sauvegardés. Les versions finales d'iOS 15.4 et de macOS 12.3 sont attendues pour le début du mois de mars.