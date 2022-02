La puce Apple T2 peut être attaquée par force brute

Il aura fallu quatre ans pour qu'une faille soit trouvée dans la puce Apple T2 Security, qui gère la sécurité des Macs avec processeur Intel depuis 2018 et qui stocke le mot de passe de l'utilisateur. L'entreprise Passware a trouvé un moyen de contourner les protections mises en place par Apple pour éviter les attaques par force brute, nous apprend le site 9To5Mac . Normalement, cette puce impose d'attendre un temps croissant après chaque erreur, ce qui rend inopérant les logiciels essayant des milliers de combinaisons par seconde. Passware a donc trouvé une faille lui permettant de s'affranchir de cette limitation.La technique mise au point par Passware reste lente : le logiciel ne pourrait pas tester plus de quinze mots de passe par seconde. C'est néanmoins suffisamment rapide pour trouver les mots de passe les plus répandus : pour un mot de passe de six caractères (c'est malheureusement la longueur moyenne), il faut compter 10 heures en moyenne. Passware a d'ailleurs mis au point des dictionnaires, issus de différentes fuites de données, lui permettant de tester les mots de passe les plus probables en premier. Pour un mot de passe très complexe, la puce Apple T2 continuera cependant à résister plusieurs années.Passware précise ne vendre sa solution qu'à des États et des entreprises qui lui fournissent. Ce n'est pas pour le hacker du coin, mais c'est toujours l'occasion de rappeler l'importance de choisir un mot de passe long, complexe et surtout unique.