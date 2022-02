Les Mac mini de fin 2012 deviennent obsolètes

Trois modèles de Mac mini deviennent officiellement obsolètes cette semaine : le modèle de fin 2012 et les éditions serveur de mi-2011 et fin 2012 sont apparus dans la liste des produits obsolètes d'Apple , ce qui signifie qu'il n'est désormais plus possible d'obtenir une réparation pour ces configurations âgées d'une dizaine d'années dans le réseau des Apple Stores et des réparateurs agréés Apple.Premiers modèles à intégrer l'USB 3, les Mac mini de fin 2012 étaient toujours équipés de disques durs en standard. En cas de panne, ces derniers peuvent toujours être remplacés par l'utilisateur ou par un réparateur indépendant, et il est d'ailleurs préférable de basculer sur un SSD pour gagner en vitesse. La mémoire vive peut également être gonflée jusqu'à 16 Go très facilement directement par l'utilisateur