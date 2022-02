La rémunération de Tim Cook dérange certains actionnaires

Un groupe d'actionnaires d'Apple va s'opposer à la rémunération de Tim Cook à l'occasion de la réunion annuelle des actionnaires qui aura lieu le 4 mars. L'Institutional Shareholder Services a conseillé à ses clients de voter contre l'attribution d'actions bonus au dirigeant d'Apple, nous apprend le Financial Times . Pour le compte de l'année 2021, le CEO d'Apple a reçu un salaire de 3 millions de dollars et un bonus de 12 millions pour les bons résultats de l'entreprise . Un autre bonus exceptionnel a été attribué : Tim Cook a reçu des actions AAPL représentant une valeur de 82 millions de dollars pour ses dix ans à la direction d'Apple.Selon l'Institutional Shareholder Services, cette indemnisation serait significativement supérieure à celle des autres dirigeants d'entreprises du secteur et ce vote négatif serait l'occasion d'exprimer la préoccupation des actionnaires quant aux dépenses engagées par Apple pour son patron. L'ISS cite d'autres frais, comme la sécurité personnelle de Tim Cook (630 630 dollars) et ses voyages en jet privé (712 488 dollars) qui excéderaient là aussi nettement ceux de patrons d'entreprises concurrentes.Ce vote n'a qu'une valeur consultative et n'aura donc aucune incidence sur ces attributions, même si Apple a déclaréApple, très satisfaite des services de Tim Cook, a déjà mis en place des carottes pour l'inciter à rester CEO jusqu'à 2025. Il pourra empocher 333 987 actions gratuites, et doubler voire tripler ce nombre en fonction des résultats de l'entreprise. Au cours actuel, cela représente jusqu'à 169 millions de dollars.