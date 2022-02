De nouveaux Macs en mars mais aussi en juin ?

Il n'y aura jamais eu autant de nouveaux Macs en une seule année dans l'histoire récente d'Apple : selon Mac Gurman dans sa newsletter Power On , Apple aurait au moins sept nouveaux ordinateurs dans les tuyaux pour une sortie en 2022. Il y aurait trois types de puces : la puce Apple M2 pour remplacer la puce Apple M1 en entrée de gamme, les puces Apple M1 Pro et M1 Max pour les ordinateurs haut de gamme ainsi que des versions spéciales de la puce Apple M1 Max qui seraient conçues pour fonctionner par deux ou par quatre pour équiper le futur Mac Pro.Voici ce qu'Apple aurait prévu pour cette année : un Mac mini avec puce M1 Pro et un Mac mini avec puce M2, un nouveau MacBook Pro 13,3" avec puce M2, un iMac 24" avec puce M2 et un iMac Pro avec puces M1 Pro et M1 Max, un MacBook Air avec puce M2 et un nouveau design, et un nouveau Mac Pro deux fois plus petit que le modèle actuel.Reste à déterminer dans quel ordre Apple dévoilera tout ce petit monde. La première salve serait pour le début du mois de mars et Apple devrait profiter de l'occasion pour présenter la puce Apple M2. Cette nouvelle génération offrirait une hausse modeste des performances brutes par rapport à la puce Apple M1, et les graphismes devraient profiter de deux coeurs supplémentaires . Avec une finesse de gravure améliorée, la puce Apple M2 devrait permettre aux portables de gagner en autonomie. C'est le MacBook Pro 13,3" qui serait le premier à en profiter, a priori sans grands changements techniques en dehors du possible retrait de la Touch Bar.Le cas du Mac mini est un peu plus incertain, mais Mark Gurman table bien sur un renouvellement dès le mois de mars. Reste à voir si Apple se contentera du modèle haut de gamme avec la puce M1 Pro et le changement de design , ou si Apple en profitera pour renouveler toute la gamme avec aussi la puce M2 pour donner un coup de pouce au modèle d'entrée de gamme.Pour ce qui est de l'iMac et plus particulièrement du très attendu iMac Pro , il devrait attendre la seconde salve de sorties qui serait prévu pour les mois de mai ou de juin, aux alentours de la WWDC. Pour le successeur de l'iMac 27", Apple devrait dévoiler un design similaire à celui des modèles 24" et intégrer les puces M1 Pro ou M1 Max et un écran Mini-LED avec technologie ProMotion (120 Hz). L'iMac 24" avec puce M2 devrait quant à lui se contenter d'évolutions beaucoup plus marginales par rapport au modèle actuel.Le nouveau Mac Pro pourrait être présenté à l'occasion de la WWDC en juin, mais il ne serait pas disponible avant l'automne. Deux fois plus petit que le modèle actuel, il accueillerait un système de puces inédit avec deux versions qui auraient l'équivalent de deux ou quatre puces M1 Max, et 64 ou 128 coeurs graphiques.Enfin, Apple préparerait une refonte du design du MacBook Air avec la puce M2 et un châssis plus plat, sans biseau comme aujourd'hui. Mark Gurman semble dans le flou quant à sa date de sortie, mais il s'attend à une commercialisation d'ici la fin de l'été pour que les étudiants puissent commander les nouveaux modèles pour la rentrée.Les MacBook Pro 14,2" et 16,2" seraient encore trop jeunes pour qu'Apple s'occupe de leur cas dès cette année. Selon Mark Gurman, c'est l'année prochaine qu'il auront droit à un renouvellement avec les puces Apple M2 Pro et M2 Max qui seraient présentées plus ou moins au même moment que la future puce Apple M3.