L'iMac 27'' sera un iMac Pro et il n'y aura pas de modèle M1

Environ un an après l'iMac 24" , premier modèle de tout-en-un à intégrer une puce Apple Silicon, Apple devrait dévoiler le successeur de l'iMac 27" d'ici au mois de juin . Le mois dernier, Mark Gurman affirmait que ce modèle changerait de nom pour l'occasion : il deviendrait l'iMac Pro, une dénomination qui avait un temps existé pour un ancien modèle très haut de gamme. Dans une nouvelle newsletter , Mark Gurman donne des précisions sur la stratégie d'Apple : s'il faut effectivement s'attendre à une petite montée en gamme du modèle 27", la possible hausse des prix resterait suffisamment mesurée pour qu'Apple n'ait pas à commercialiser d'iMac 27" non Pro. Il y aurait l'iMac 24" avec puce M1, l'iMac 27" avec puce M1 Pro, et c'est tout.

L'iMac 24" M1 devant l'iMac 27" Intel

Chez Apple, les grandes diagonales ont toujours été synonymes de montée en gamme. C'est d'ailleurs un élément de frustration pour de nombreux utilisateurs de portables qui aimeraient bien "juste un MacBook"... mais avec un grand écran : il n'existe pas de grand modèle de MacBook Air — on sait qu'Apple a envisagé cette idée il y a de nombreuses années mais n'est jamais allée jusqu'au bout. Pour l'iMac, ce serait donc pareil : il ne sera a priori pas possible d'avoir un iMac 27" d'entrée de gamme, avec la tarification qui va avec. À l'inverse, Apple ne prévoirait pas non plus de modèle 24" avec des caractéristiques plus haut de gamme, ce qui nécessiterait de repenser le châssis pour une meilleure ventilation.Alors, à quoi faut-il s'attendre pour cet iMac Pro ? En toute logique, à tout ce qu'il est possible de faire avec les puces Apple M1 Pro et Apple M1 Max : un minimum de 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage (avec un maximum de 64 Go et 8 To), une connectique plus riche (un lecteur de cartes SD ?), et l'intégration comme sur le MacBook Pro d'un écran Mini-LED (vrais noirs) avec technologie ProMotion (120 Hz). Pour le reste, on imagine qu'Apple utilisera un design très proche de celui des modèles 24", mais avec des coloris plus sobres (une façade noire ?) et une épaisseur accrue.