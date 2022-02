iPhone 14 : le point sur les rumeurs

Apple aurait débuté la production de test de l'iPhone 14 Pro avec son partenaire Foxconn, affirme aujourd'hui le Taiwan Economic Times . Cela signifie que le design du prochain smartphone haut de gamme d'Apple a été finalisé et que la firme de Cupertino s'intéresse maintenant à la mise au point de son processus d'assemblage. C'est une étape importante du point de vue des rumeurs : le nombre de partenaires impliqués dans le projet va s'accroitre aussi vite que le risque de fuites. C'est en effet souvent au printemps que l'on découvre des schémas industriels, des bouts de composants ou des photos volées qui nous permettent d'affiner le portrait robot de la gamme d'iPhone à venir, même si Apple a plutôt bien réussi à limiter les fuites ces dernières années.En attendant d'hypothétiques fuites indiscutables, il faut donc se contenter des rumeurs pour le moment. Voici les principaux bruits de couloir concernant la future gamme d'iPhone 14 et d'iPhone 14 Pro, dont la présentation est attendue pour le mois de septembre.

Concept d'iPhone 14 Pro par Volodymyr Lenard

Le design des futurs modèles a déjà fait couler beaucoup d'encre. C'est le fuiteur Jon Prosser qui, dès septembre dernier, avait surpris en annonçant l'abandon de la célèbre encoche au moins sur les modèles Pro. À la place, Apple opterait pour un poinçon, certains capteurs frontaux de Face ID pouvant être dissimulés derrière l'écran. Si plusieurs grands noms de la rumeur ont confirmé cette évolution à venir, certains ont prévenu que le poinçon ne devrait pas concerner que la webcam : certains évoquent une forme de pilule pour loger plus de capteurs, et il y a même eu l'évocation d'un poinçon double comme sur le rendu ci-dessus. Tout le monde semble en revanche s'accorder sur le maintien de l'encoche sur les modèles classiques, non Pro, et sur l'absence de Touch ID.Pour ce qui est du châssis en lui-même, Jon Prosser prévenait qu'il pourrait être plus épais pour permettre une intégration parfaite des appareils photos qui ne dépasseraient plus à l'arrière du téléphone, mais c'est un élément dont nous n'avons plus entendu parler depuis de longs mois. L'adoption d'un châssis en titane , au lieu de l'acier, pourrait permettre de gagner du poids. Apple pourrait revenir à des boutons de volume ronds et à une grille pour le haut-parleur. Il y aurait toujours un connecteur Lightning, et donc pas de passage à l'USB-C.

(lire : Le design sans encoche de l'iPhone 14 déjà dévoilé ?)

Concernant l'organisation de la gamme, il y aurait toujours quatre modèles mais Apple ferait une croix sur l'iPhone mini qui a visiblement connu un succès limité. Pour la première fois, Apple sortirait un grand modèle dans sa gamme classique : il y aurait ainsi l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro à 6,1", et l'iPhone 14 Max et l'iPhone 14 Pro Max à 6,7".Concernant les évolutions techniques, certains composants évolueront sur tous les modèles mais certaines nouveautés resteront réservées aux modèles Pro. Il y aura notamment la puce Apple A16 qui permettra aux quatre modèles de gagner en puissance brute tout en offrant une meilleure efficience énergétique grâce à une gravure plus fine : ils devraient gagner en autonomie. Même chose du côté du modem 5G fourni par Qualcomm , lui aussi plus puissant et économe en énergie. Il pourrait aussi y avoir plus de mémoire vive, notamment sur les modèles Pro qui passeraient de 6 Go à 8 Go Du côté de l'écran, la technologie ProMotion (120 Hz) devrait rester réservée aux modèles Pro. Les appareils photos devraient évoluer sur tous les modèles, mais c'est l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max qui inaugureraient la grosse nouveauté de l'année : le passage de 12 à 48 mégapixels pour le capteur principal avec la technique du pixel binning permettant de regrouper les pixels par groupes de quatre pour obtenir de meilleurs résultats en faible luminosité. Le téléobjectif des modèles Pro ne devrait pas augmenter son niveau de zoom : l'adoption d'un modèle périscopique serait au programme de l'iPhone 15 Pro en 2023

La gamme actuelle

Comme d'habitude, Apple devrait profiter de la sortie de la gamme d'iPhone 14 pour réorganiser le reste de son catalogue : certains anciens modèles devraient rester en vente à prix réduit. Le vieillissant iPhone 11 devrait prendre sa retraite, et Apple conservera sans doute une sélection d'iPhone 12 et 13 pour combler l'écart tarifaire entre l'iPhone SE et l'iPhone 14. Reste à voir si l'iPhone 12 mini subsistera pour reprendre le positionnement tarifaire de l'iPhone 11 ou si Apple basculera directement sur l'iPhone 12, suivi de l'iPhone 13 mini et de l'iPhone 13. Quoi qu'il en soit, il sera possible de faire des économies sur les anciens modèles.En attendant septembre, sachez que les offres promotionnelles sur les modèles de la gamme actuelle sont assez fréquentes et parfois importantes, notamment sur l'iPhone 12 sur lequel les rabais sont souvent les plus généreux chez les revendeurs. Pour trouver les meilleurs tarifs sur tous les modèles, nous vous invitons à consulter notre comparateur de prix qui vous permet d'ailleurs de créer des alertes personnalisées par e-mail. Vous pouvez également suivre nos bons plans au quotidien pour ne rien rater.