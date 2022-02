L'iPod touch fête ses mille jours !

Ce n'est pas un anniversaire qu'arrivent à fêter beaucoup de produits d'Apple : l'iPod touch actuel fête ses mille jours aujourd'hui ! Cela fait donc bientôt trois ans que ce modèle, commercialisé en mai 2019 , croupit dans les tréfonds de l'Apple Store. Ce n'est pas tant son design daté qui pose problème mais ses caractéristiques techniques, déjà dépassées au moment de sa sortie. On arrive au point de rupture : l'iPod touch va devoir évoluer ou disparaître.Le problème de l'iPod touch, c'est sa puce Apple A10. C'est une version bridée du processeur qui équipait l'iPhone 7 en 2016, il y a six ans. Cela commence à être léger pour les applications les plus récentes, et c'est surtout une puce qui ne va plus tarder à ne plus être prise en charge par les versions les plus récentes d'iOS. Aujourd'hui, iOS 15 prend bien en charge l'iPhone 7 et même l'iPhone 6s : ça n'a pas bougé depuis iOS 13. Il viendra cependant bien un moment où Apple va faire le ménage dans la liste des appareils compatibles avec la toute dernière version d'iOS, et quelques vieilleries comme l'iPod touch de septième génération passeront alors à la trappe. Ce ne sera peut-être pas avec iOS 16 cette année, mais on est assurément plus proche de la fin que du début.Apple a deux autres bonnes raisons de vouloir se débarrasser de l'iPod touch de septième génération : arrêter de produire la puce Apple A10 qui n'est plus utilisée par aucun autre produit de la gamme, et cesser de prendre en charge la diagonale de 4 pouces qui n'est plus utilisée nulle part. Du point de vue du grand public, Apple ne peut en tout cas se permettre de continuer à vendre bien longtemps un appareil dont l'obsolescence logicielle commence à être visible.L'année dernière, il y avait bien eu la rumeur d'une refonte complète de l'iPod touch avec un design tout-écran et la relocalisation de Touch ID sur le bouton d'allumage, mais elle ne s'est pas concrétisée et nous n'avons plus eu de nouvelles de l'iPod touch depuis.

(lire : Un iPod touch entièrement repensé cet automne ?)

Reste donc à voir si Apple estime le marché de l'iPod touch suffisant pour justifier le développement d'une huitième génération. Le marché des baladeurs n'existe plus réellement, mais il y a des pistes intéressantes pour certains corps de métier si l'on considère cet appareil comme un PDA : un iPod touch revu avec des composants au goût du jour et une puce NFC pourrait par exemple trouver un certain public dans le cadre de la fonctionnalité Tap to Pay , qui permet de transformer l'iPhone en terminal de paiement. Sans oublier la prise de commandes, le scan de codes-barres ou codes QR, etc. Pour un certain nombre d'usages professionnels, la capacité de téléphonie de l'iPhone n'est pas nécessaire.Nous n'avons aujourd'hui aucun signe concret et aucune rumeur crédible quant à l'avenir de l'iPod touch, mais nous ne pouvons en l'état conseiller son achat. Il vaut mieux se rabattre sur un iPhone SE, ou pourquoi pas un iPhone 8 reconditionné qui sera moins cher qu'un iPod touch de même capacité tout en étant un meilleur choix en terme de pérennité.