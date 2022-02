Pas d'iPhone pliant avant 2025 au plus tôt

Apple prend son temps avec les smartphones pliants. Si certaines rumeurs tablaient initialement sur le lancement d'un iPhone pliant dès 2023, la date a progressivement glissé vers 2024 et Ross Young affirme aujourd'hui que ce ne sera sans doute pas avant 2025 au plus tôt. L'analyste donne une bonne raison à cela : Apple ne serait tout simplement pas pressée, n'ayant pas encore trouvée la formule magique pour susciter l'envie avec ce concept tout en offrant des technologies fiables dans le temps. Le mois dernier, un fuiteur affirmait qu'Apple regardait ce marché avec beaucoup de scepticisme , expérimentant dans ses laboratoires mais ne souhaitant pas se lancer tant que les technologies et le public ne sont pas suffisamment mûrs... si cela arrive un jour.

Concept par MacRumors

Ross Young affirme pour la première fois que les ingénieurs de Cupertino joueraient avec des écrans d'une vingtaine de pouces qui pourraient permettre de créer une sorte d'ordinateur portable, capable d'afficher un clavier tactile virtuel lorsqu'il est plié comme un portable et de se comporter comme un simple écran lorsqu'il est totalement déplié. Même sentence toutefois : il ne s'agirait que de tests, avec aucune intention de commercialiser quoi que ce soit dans l'immédiat.