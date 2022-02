AirTags : iOS 15.4 durcit les mesures contre le pistage

Il y a deux semaines, Apple annonçait de nouvelles mesures pour contrer le pistage et le harcèlement rendu possible par ses AirTags. La quatrième version bêta d'iOS 15.4, envoyée aux développeurs hier soir, apporte certains des changements annoncés. À la configuration d'un nouvel AirTag, on découvre ainsi le nouveau panneau avertissant que le suivi de personnes à leur insu est un délit et qu'Apple collaborera avec les forces de l'ordre pour identifier le propriétaire d'un AirTag malveillant. Dans l'onglet « Moi », Apple a retiré l'option « Alerte de sécurité des objets » qui permettait de désactiver les alertes de suivi (par son partenaire disposant du code, par exemple). Enfin, Apple donne maintenant la possibilité de personnaliser les alertes de suivi indépendamment des notifications de l'app Localiser dans son ensemble.Sur son site web, Apple a considérablement étoffé la procédure à suivre en cas de découverte d'un AirTag inconnu. Autre nouveauté que nous n'avons pas pu tester, iOS 15.4 doit afficher des alertes plus précises : l'alerte « Accessoire inconnu détecté » qui pouvait s'afficher pour des AirPods doit désormais préciser qu'il s'agit d'écouteurs. D'autres évolutions, comme la possibilité d'utiliser la localisation précise de l'Ultra-Wideband pour les AirTags inconnus, l'affichage d'une alerte lorsqu'un AirTag environnant émet un son ou le nouvel algorithme pour alerter les utilisateurs plus tôt lorsqu'un accessoire inconnu se déplace à leurs côtés, feront l'objet d'une prochaine mise à jour. La sortie d'iOS 15.4 est attendue pour le début du mois de mars.