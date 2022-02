Aux Pays-Bas, Apple préfère payer les amendes...

Aux Pays-Bas, une nouvelle loi impose à Apple de donner aux développeurs d'applications de rencontre la possibilité d'intégrer des méthodes de paiement alternatives. Apple a bien modifié les règles de l'App Store pour l'occasion, mais avec une implémentation complexe et le maintien d'une commission très élevée de 27% (au lieu de 30% habituellement). Pas dupes, les autorités locales infligent désormais à Apple une amende de 5 millions d'euros par semaine. La firme de Cupertino en est à sa cinquième pour un total de 25 millions d'euros, soit la moitié du plafond de 50 millions d'euros prévu par la loi. Et ce comportement agace fortement la Commission européenne.Margrethe Vestager s'est est émue cette semaine . La vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence au sein de l'Union européenne regrette que certaines entreprises aux poches bien remplies préfèrentplutôt que de changer leur façon de faire. La Commission européenne veut ainsi renforcer les outils à sa disposition grâce au Digital Markets Act (DMA). Il n'y a pas d'annonce concrète pour le moment, mais le comportement d'Apple pourrait accélérer l'adoption de mesures plus coercitives.