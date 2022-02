Apple va pouvoir réparer Face ID en Apple Store

Mise à jour 25 février 2022 à 11:21 :

Toujours selon une source de iGeneration, le prix de la réparation pour Face ID serait ramené à 179 €. Les différents modèles d'iPhone 13 seraient temporairement exclus, le temps qu'Apple approvisionne le stock de modules qui sont différents sur cette nouvelle gamme.

Les Apple Stores seront bientôt en mesure de remplacer le module Face ID de l'iPhone directement en Apple Store, selon un mémo interne qu'ont pu se procurer nos confrères de iGeneration . Jusqu'ici, une panne ou une casse au niveau de ce module se traduit par le remplacement complet du téléphone. Lorsque cette mesure sera en place — le mémo n'indique pas la date — et que les Apple Stores auront reçu les composants nécessaires, un employé d'Apple pourra démonter le téléphone et remplacer le module en boutique. Le client repartira alors avec son propre modèle d'iPhone remis en état de marche.Il est à noter que cette nouvelle politique ne s'appliquera pas à l'iPad Pro et que l'iPhone X sera également exclu. Malheureusement, le mémo d'Apple n'indique pas si cette nouvelle possibilité va entraîner la baisse du prix de la réparation. Aujourd'hui, le remplacement complet du téléphone est très coûteux pour l'utilisateur : il est par exemple de 431 € pour un iPhone XR ou 11 et il grimpe à 641 € pour un iPhone 13 Pro Max (vous pouvez consulter tous les tarifs sur cette page ). Une telle tarification sera difficile à faire avaler s'il s'agit d'une simple réparation... Affaire à suivre.