Apple va soutenir les efforts humanitaires en Ukraine

La guerre qui se déroule en Ukraine affectera de près ou de loin de nombreux secteurs de l'économie. Il y a quelques heures, Tim Cook a écrit un tweet dans lequel il annonce. On n'en saura pas plus, sinon que le patron d'AppleApple ne dispose pas de boutique en propre sur place, et on ne recense également aucun fournisseur ukrainien direct. Apple soigne cependant sa présence dans le pays avec des équipes pour gérer la vente en ligne, les revendeurs et réparateurs agréés et les multiples partenaires et développeurs locaux, comme l'éditeur MacPaw (CleanMyMac, SetApp, The Unarchiver, etc.) qui est basé à Kiev qui a mis en place un plan pour assurer la sécurité de ses employés.