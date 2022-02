Brevet : et si Apple intégrait un Mac dans un clavier ?

La poursuite de la miniaturisation des composants pourrait permettre à Apple de créer de nouveaux concepts de Macs. Dans une demande de brevet publiée cette semaine par l'USPTO, Apple envisage l'intégration d'un ordinateur complet au sein d'un... clavier. Le principe n'a absolument rien de nouveau, et il était même très répandu dans les années 1980. On peut par exemple citer le célèbre Commodore 64 , mais même l'Apple I produit en 1976 suivait une logique similaire. Aujourd'hui, les bases des ordinateurs portables, qui intègrent le clavier et le trackpad, sont l'héritage de cette construction.46 ans après le premier ordinateur d'Apple, les technologies ont changé et un éventuel retour aux sources pourrait se traduire par quelque chose de beaucoup, beaucoup plus compact. Au point que pour sa demande de brevet, Apple ne s'est pas embêtée à créer un visuel spécifique : les ingénieurs de Cupertino ont tout simplement repris le design du Magic Keyboard déjà sur le marché.Au lieu d'embarquer une batterie, ce clavier aurait suffisamment de place sous ses touches pour intégrer une carte mère complète, la mémoire et le stockage, un connecteur d'alimentation et de multiples logements pour ajouter d'autres composants. La base du clavier servirait de dissipateur thermique. Pour faciliter le transport, Apple envisage une charnière centrale permettant de plier le clavier en deux.Apple s'ouvre plusieurs possibilités en ce qui concerne la connectique. Les visuels ne montrent d'un connecteur unique, sous forme classique ou avec un système de vis de fixation (quitte à rappeler le passé...) et même un enrouleur, mais Apple précise que des extensions sont tout à fait possibles. Avec le format USB-C, un seul câble suffirait pour alimenter l'ordinateur par le biais de l'écran auquel il est relié ; cet écran pourrait ensuite faire office de hub mais il serait préférable en terme de débits que l'ordinateur-clavier propose d'autres entrées.Comme toujours avec les brevets, les dépôts d'Apple regorgent d'idées intéressantes mais il ne faut pas perdre de vue que l'entreprise protège régulièrement des concepts qui ne voient finalement jamais le jour. Un tel projet rencontrerait assurément un certain public, mais il entrerait en concurrence avec le Mac mini qui offre moins de portabilité mais plus de souplesse.