iPhone 14 Pro : un double poinçon très volumineux ?

Il y a d'abord eu des rumeurs de poinçon , puis d'une forme de pilule pour loger plus de capteurs, et plusieurs bruits de couloir évoquent désormais une découpe double avec une pilule et un poinçon. L'abandon supposé de l'encoche sur l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max cette année fait couler beaucoup d'encre et le schéma rudimentaire publié sur Weibo ce week-end ne va pas arranger les choses. Il nous montre cette double découpe qui n'est certes pas nouvelle , mais on a cette fois une meilleure idée des dimensions. Rebondissant sur cette publication, le fuiteur Jon Prosser affirme que ce schéma serait bien correct.Sur le schéma industriel ci-dessus, nous avons superposé un iPhone 13 pour mieux nous rendre compte de l'évolution et quelque chose ne colle pas. Si la surface verte représente la vitre du téléphone, il y a un problème de dimensions : la hauteur de celle-ci est trop importante. En revanche, la taille des deux découpes correspond bien : la hauteur resterait strictement identique mais la largeur serait réduite. Si la surface verte représente la partie visible de l'écran, les dimensions correspondent mais les deux découpes occupent une hauteur bien plus importante que l'encoche actuelle : on ne voit pas bien l'intérêt de l'opération, d'autant qu'il faudrait réadapter iOS pour prendre en compte cette zone à la hauteur accrue qui réduirait la taille de lades applications.Bref, quelque chose cloche avec cette nouvelle rumeur, à moins que des changements prévus avec iOS 16 nous échappent encore. C'est en tout cas un nouveau bruit de couloir à prendre avec un maximum de recul tant que des fuites plus détaillées ne nous permettent pas d'avoir une vision plus précise des projets d'Apple pour la disparition de l'encoche des futurs modèles d'iPhone 14 Pro.