iPhone : de nouvelles coques arrivent pour le printemps

C'est bientôt le printemps... et avec lui devraient arriver de nouveaux coloris pour les coques d'iPhone officielles. C'est le fuiteur Majin Bu qui nous partage le cliché suivant sur Twitter avec de nouveaux jaune, rouge, bleu et vert foncé. Il est assez fréquent que les nouvelles coques en préparation par Apple se retrouvent sur le web quelques semaines avant leur sortie, et il est également fréquent qu'Apple donne un coup de frais à sa collection en début d'année.C'est au début du mois de mars qu'est attendu le premier Apple Event de l'année. Cette conférence devrait être l'occasion pour Apple de lever le voile sur l'iPhone SE de troisième génération , qui devrait garder le même design mais proposer une pouce plus récente (Apple A14 au lieu de Apple A13) ainsi que la prise en charge de la 5G, ainsi que l'iPad Air 5 et de nouveaux Macs