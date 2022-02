Apple Watch : trois nouvelles montres en 2022 ?

2022 serait une année chargée pour l'Apple Watch. Selon le journaliste Mark Gurman, dans sa newsletter Power On publiée sur Bloomberg, Apple dévoilerait pas moins de trois nouveaux modèles cette année : il y aurait l'Apple Watch Series 8, une mise à jour de l'Apple Watch SE, et un tout nouveau modèle destiné aux sports extrêmes. L'Apple Watch Series 3, encore vendue en entrée de gamme, devrait prendre sa retraite.

La gamme actuelle

L'Apple Watch Series 8 pourrait intégrer un thermomètre capable de suivre la température corporelle mais ce n'est pas une certitude, le projet ayant pris du retard. Pour la pression artérielle et le capteur de glucose qui ont fait l'objet de nombreuses rumeurs ces dernières années, il faudrait encore attendre. Mark Gurman annonce en revanche d'importants progrès pour le suivi de l'activité sportive et des puces plus rapides qui devraient également concerner la nouvelle Apple Watch SE en entrée de gamme. Le design devrait être pratiquement identique . Pour ce qui est de la montre destinée aux sports extrêmes, Mark Gurman ne donne pas de détails sur les fonctionnalités spécifiques à ce nouveau modèle mais il précise qu'Apple utiliserait un matériau très résistant situé entre le caoutchouc et la gomme, similaire à ce que l'on retrouve sur les montres G-Shock de Casio.C'est en septembre que ces nouveaux modèles devraient être annoncés. En attendant, sachez qu'il est régulièrement possible de profiter de rabais de quelques dizaines d'euros sur tous les modèles de la gamme actuelle : vous pouvez retrouver tous les modèles sur notre comparateur de prix . Si votre budget vous le permet, nous vous conseillons d'éviter l'Apple Watch Series 3 qui commence à montrer de trop sérieux signes de vieillesse