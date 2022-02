Apple testerait un hybride entre le MacBook et l'iPad

Jusqu'ici, les rumeurs concernaient plutôt l'iPhone. Cela fait plusieurs années qu'Apple teste les écrans pliables dans ses laboratoires, mais visiblement sans intention de se lancer à brève échéance : les responsables d'Apple seraient en effet plutôt sceptiques quant à la pertinence du concept même de smartphone pliant. Les ingénieurs de Cupertino continueraient donc leur travaux, en observant de près l'évolution du marché pour être prêt au cas où cette technologie commencerait à s'imposer.Il en va apparemment de même pour les plus grands formats. La semaine dernière, l'analyste Ross Young affirmait qu'Apple testait des appareils pliants dotés d'une dalle d'une vingtaine de pouces. Dans sa newsletter Power On , le journaliste Mark Gurman confirme l'information et ajoute qu'Apple plancherait sur un appareil hybride entre le MacBook et l'iPad, avec un côté de l'écran posé sur la table qui afficherait un clavier virtuel. Il serait évidemment toujours possible d'utiliser l'écran entièrement déplié avec un clavier physique.

Concept par Astropad

Apple a déjà essayé d'intégrer un écran sur la base d'un ordinateur portable : la fameuse Touch Bar, impossible à manipuler à l'aveugle et peu populaire chez les professionnels, a été abandonnée des MacBook Pro 14" et 16" l'année dernière. Si Apple se lance dans un produit hybride entre le MacBook et l'iPad, ce serait donc sans doute avec le grand public en tête. Mais comme le précise Mark Gurman, pas de quoi s'affoler pour le moment : les appareils testés par Apple ne sont que des prototypes et il n'y aura rien avant plusieurs années... s'il finit par y avoir quelque chose.