Une recharge complète en 9 minutes chez Oppo

Il y a recharge rapide... et il y a recharge rapide. Le fabricant Oppo vient de faire la démonstration d'un chargeur SuperVOOC de 240 W (24 V pour 10 A) qui peut recharger un smartphone standard en seulement 9 minutes. Pour 50% de batterie, il suffit de 3 minutes et 30 secondes de charge. Sur un iPhone 13, il faut environ 1 heure et 30 minutes pour une recharge complète avec les chargeurs USB-C les plus rapides (inutile d'aller au-delà de 30 W).Cette prouesse a été réalisée pour établir un nouveau record et Oppo ne commercialisera pas son chargeur de 240 W pour le moment. En revanche, un modèle SuperVOOC de 150 W sera bien lancé sous la marque OnePlus. Pour ce petit modèle (qui délivre tout de même 10 W de plus que le chargeur du MacBook Pro 16,2"...), le fabriquant promet d'atteindre 50% de charge en seulement 5 minutes sur un smartphone intégrant une batterie de 4 500 mAh. Oppo affirme que la technologie est maîtrisée et ne détériore pas la batterie outre mesure : elle garderait un minimum de 80% de capacité après 1 600 cycles de charge.